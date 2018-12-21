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Kasım ayını yabancı yatırımcı kurtardı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan birinci ve ikinci elde konut satış istatistiklerine göre konut satışları kasım 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 ve bir önceki ay olan ekime göre de yüzde 38.8’lik sert bir düşüş göstererek 89 bin 626 adet olarak gerçekleşti.

21 Aralık 2018 Cuma 11:36
Kasım ayını yabancı yatırımcı kurtardı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan birinci ve ikinci elde konut satış istatistiklerine göre konut satışları kasım 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 ve bir önceki ay olan ekime göre de yüzde 38.8’lik sert bir düşüş göstererek 89 bin 626 adet olarak gerçekleşti.

İkinci ele rağbet oldu

Satılan konutların 40 bin 821 adedi ilk el yeni konut olarak satılırken 48 bin 805 adedi ikinci el konut satışı olarak kayıtlara geçti.

Konut satışlarının en yüksek olduğu ilk 3 il;

l 16 bin 058 konut satışı ve yüzde 17.9 pay ile İstanbul,
l 7 bin 834 konut satışı ve yüzde 8.7 pay ile Ankara,
l 4 bin 773 konut satışı ve yüzde 5.3 pay ile İzmir oldu.

Konut satışlarının en az olduğu ilk 3 il;

l 8 konut ile Hakkari,
l 22 konut ile Ardahan,
l 33 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları yüzde 85.7 geriledi!

Bankalardan konut kredisi kullanılarak alınan konutları ifade eden ipotekli konut satış adetleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.7 düşüş göstererek 5 bin 324 adet oldu.
İstanbul; 987 konut ve yüzde 18.5 pay ile en çok ipotekli konut satışlarının gerçekleştiği il oldu.

Yabancı alımı 5 bine yaklaştı

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117.1 artış kaydeden yabancı alımları 4 bin 672 adet olarak resmi kayıtlarda yerini aldı.

Yabancıların kasım ayında en çok konut alımı yaptıkları ilk 5 şehir şöyle sıralandı:

l İstanbul-1922 konut
l Antalya-797 konut
l Bursa-301 konut
l Ankara-278 konut
l Yalova-229 konut

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 11:36
  1. Yalova
  2. Ardahan
  3. Bayburt
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Hakkari
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. konut
  11. yabancı yatırımcı

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