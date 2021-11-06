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Yaşam Kasım ayında hangi sebzeler hangi meyveler yenir?
Yaşam

Kasım ayında hangi sebzeler hangi meyveler yenir?

Kasım ayında hangi meyveler çıkar? Uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için mevsim meyve ve sebzelerini tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kasım ayında da pek çok kişi hangi meyve ve sebzenin tüketilmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, kasım ayı meyveleri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-11-06 20:04:00 -
Kasım ayında hangi sebzeler hangi meyveler yenir?

Sağlıklı beslenmenin en önemli faktörü olarak mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi geliyor. Bu sebeple kasım ayında hangi meyve ve sebzelerin çıktığı merak ediliyor. Peki, kasım ayında hangi sebzeler tüketilmeli?

Kasım ayında hangi sebzeler hangi meyveler yenir?

Dengeli ve sağlıklı beslenmenin püf noktası olarak sebze ve meyveleri zamanında, mevsiminde tüketmenin önemli olduğu belirtiliyor. Elbette sağlıklı beslenme için bakliyat, süt ürünleri, et ve balık da ihmal edilmemeli.

Kasım ayı meyveleri: Mandalina, greyfurt, Trabzon hurması, elma, armut, muz, kuşburnu, ayva, zeytin, nar, balkabağı

Kasım ayı sebzeleri: Yer elması, kereviz, pırasa, beyaz lahana, kırmızı lahana, brüksel lahanası, kırmızı turp, karnabahar, havuç, ıspanak, şalgam, pancar

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