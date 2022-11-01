Kasım ayında hangi balık yenir? Kasım ayında hangi balıklar bol olur?
Kasım ayının gelmesiyle birlikte tezgahlarda en çok hangi balıkların bulunacağı merak ediliyor. Peki, kasım ayında hangi balık bol olur hangisi daha lezzetli olur?
Kasım aynın gelmesiyle birlikte pek çok kişi mevsim balıklarının hangileri olduğunu araştırıyor. Peki, kasım ayında hangi balıklar yenir?
Kasım ayında hangi balık yenir? Kasım ayında hangi balıklar bol olur?
Kasım ayında en bol bulunan balık hamsi, istavrit, lüfer, palamut, kefal ve uskumrudur.
Balığın faydaları nelerdir?
Balık iyi bir o Omega3 deposudur.
Balık içerdiği yağ asitleri sayesinde bağışıklığı güçlendirir.
yot yönünden zengin olan balık zeka gelişimine katkı sağlar.
Balık kalp ve damar sağlığı için son derece önemlidir.
Kılçığı ile yenilebilen küçük balıklar kalsiyum açısından zengindir bu da kemikleri güçlendirir.
Düzenli olarak balık tüketenlerde Alzheimer riski de azalıyor.
Düzenli balık tüketenlerde diyabet riski azalıyor.
Balık; B1, B2, B6, B12, D ve K vitamini yönünden zengindir.