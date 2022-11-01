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Yaşam Kasım ayı meyve sebzeleri hangileri? Kasım ayında hangi meyve sebze yenir mi?
Yaşam

Kasım ayı meyve sebzeleri hangileri? Kasım ayında hangi meyve sebze yenir mi?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte pek çok kişi mevsim meye ve sebzelerinin hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Peki, kasım ayında hangi sebzeler bulunur?

Yeniakit Publisher
2022-11-01 11:14:00 -
Kasım ayı meyve sebzeleri hangileri? Kasım ayında hangi meyve sebze yenir mi?

Kasım ayı geldi. Hal böyle olunca pek çok kişi bu ayda hangi meyve ve sebzelerin tüketilmesi gerektiğini araştırmaya başladı.

Kasım ayı meyve sebzeleri hangileri? Kasım ayında hangi meyve sebze yenir mi?

Kasım ayı sebzeleri: Karnabahar, kereviz, ıspanak, pırasa, havuç, şalgam, soğan, lahana, brüksel lahanası, pazı, marul, roka, biberiye, nane, maydanoz, tere.

Kasım ayı meyveleri: Mandalina, kivi, portakal, greyfurt, Trabzon hurması, elma, armut, muz, kuşburnu, ayva, nar, bal kabağı.

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