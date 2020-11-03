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Ekonomi Kasım ayı kira zammı ne kadar oldu?
Ekonomi

Kasım ayı kira zammı ne kadar oldu?

Kasım ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Hem ev sahipleri hem de kiracılar Kasım ayında ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki, Kasım ayı kira zammı ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:15:00 -
Kasım ayı kira zammı ne kadar oldu?

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakılarak ortaya çıkan rakam azami kira zam oranı olarak belirleniyor. Aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranları da netleşti. Ancak kira sözleşmelerinde en yüksek zam oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemiyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında yüzde 2,13 arttı. Ekim ayı verilerine göre Ekim ayı kira zammı, artışı aşağıdaki gibi şekillendi.

TÜFE'de 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti.

 

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