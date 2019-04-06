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Kaşıkçı'nın ölüm nedeni bu mu? Cinayette dikkat çeken detay!

Washington Post, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, ABD sisteminden ilham alan ve adının 'Suudiler için kolaylaştırılmış ABD' olmasını düşündüğü, 'yeni Suudi Arabistan'ı anlatan kitap önerisinde bulunduğunu yazdı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 07:10
Kaşıkçı'nın ölüm nedeni bu mu? Cinayette dikkat çeken detay!

Washington Post, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ABD sisteminden ilham alan bir vizyonla yeni bir Suudi Arabistan'ı anlatan kitap önerisinde bulunduğunu yazdı.

Washington Post'ta David B. Ottoway imzasıyla yayımlanan makalede, Kaşıkçı'nın öldürülmeden birkaç ay önce, "göz açıcı" olarak tanımladığı Suudi Arabistan'ın reformlarına meydan okuyan bir kitap üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Adının, "Suudiler için ABD" veya "Suudiler için kolaylaştırılmış ABD" düşünüldüğü belirtilen kitapta Kaşıkçı'nın, Suudi liderlerin benimsemeleri için Amerikan kurumlarının ve uygulamalarının nasıl işlediğini açıklamayı planladığına işaret edildi.

Makalede, "Kaşıkçı, kitap önerisinde, son derece iddialı 'Vizyon 2030' un sahibi ve CIA'nın Kaşıkçı'ya suikast emri verdiği sonucuna ulaştığı Veliaht Prens Muhammed bin Selman kadar yeni bir Suudi Arabistan vizyonu olduğunu gösteriyor." yorumuna yer verildi.

Makalede, kitap önerisi için Kaşıkçı'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Planım, Amerikan yaşamını Suudi okuyucuya ve genel olarak Araplara basit bir hikaye anlatımı biçiminde açıklamaktır. Odaklandığım noktalar okullaşma, eğitim reformu ve kamu fonlarının kontrolü üzerinde olacak."

Makalede, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın "sistematik ve köklü" sorunlarının üstesinden gelmek için Veliaht Prensin Vizyon 2030'u onayladığı ancak başarısını garanti altına almak için ABD'den ilham almasını istediği kaydedildi.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'da tartışılamaz mutlak bir hükümdarlığa karşı çıktığı vurgulanan makalede, Vizyon 2030'un başarısı için kitabında, "demokrasinin kapsamını ve yetkililerin bağımsızlığını genişletmeyi" savunduğunun ve Suudilere ABD yönetim mekanizmasındaki güç paylaşım sistemini ve demokratik araçları anlatmayı planladığının altı çizildi.

Makalede, Kaşıkçı'nın kitap projesi başvurusunu, Haziran 2017'de Washington'daki Woodrow Wilson Uluslararası Burslar Merkezi'ne sunduğu ve kızı Noha'nın izniyle kitabın içeriğinden bahsedildiği notu düşüldü.
Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledildi.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 07:10
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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