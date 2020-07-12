Kaşıkçı’nın 'baş katili' prenstir

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Dr. Agnes Callamard, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesinde “baş şüphelinin” Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaşıkçı’nın katledilmesiyle ilgili firari 20 sanık hakkında gıyabi yargılama başladığını anımsatan Callamard, “Bu yargılama çok önemli. Türkiye’deki dava, Suudi Arabistan’daki davadan daha adil. Türkiye, Kaşıkçı’nın öldürülmesini bence çok ciddi şekilde soruşturdu. Soruşturmayı doğru bir şekilde yapmadıklarına dair hiçbir kanıtım yok” dedi.

Kaşıkçı cinayetinde adaletin er veya geç sağlanayacağını belirten Callamard, “Bu uzun bir maraton ve bu maratonun her adımında savaşmaya hazır olmalıyız. Muhammed Bin Selman’ın yarın yargıçlarla yüzleşebileceğini düşünmek saflık olur. Hükümetlere, Kaşıkçı cinayetinin emrini veren birisinin elinde kan olduğunu hatırlatmak zorundayız. Kaşıkçı’nın öldürülmesinin politik bir maliyeti olmasını sağlamalıyız. Bence, Prens bin Selman cinayet emrini kimin verdiği (azmettirdiği) veya teşvik ettiğini belirlemek açısından ‘baş şüpheli’ konumunda. Kesinlikle (cinayet) fotoğrafının içinde. Elimde onun bilgisi olmadan cinayetin gerçekleşmeyeceğine dair belgeler var. CIA’nın elinde Prens bin Selman’ın cinayetteki rolüne ilişkin bilgiler olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.