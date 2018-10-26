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Kaşıkçı ihbarı! 'Cesedin yerini görüyoruz' deyip...

Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de girdiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında öldürülmesinin ardından cesedi halen bulunamadı.

26 Ekim 2018 Cuma 01:09
Kaşıkçı ihbarı! 'Cesedin yerini görüyoruz' deyip...

 İstanbul Emniyeti’ne yurtdışında ‘kâhin’ olarak bilinen kişilerin İnterpol aracılığıyla, yurtiçinde bulunan bazı kişilerin de cesedin yerini rüyalarında gördüklerini söyleyerek ihbarda bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Sultangazi’deki otoparkta bulunan diplomatik plakalı Mercedes’in bagajından çıkan elbiselerin de otomobili bırakan konsolosluk görevlisi Muhammed Ö.’ye ait olduğu tespit edildi.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ilginç bir detay da ortaya çıktı. Suudi Arabistan Başkonsolosluğu yetkililerinin araçlarda yapılacak aramalar öncesinde, araçların tümünü oto kuaföre götürdüğü ve detaylı temizlik yaptırdığı anlaşıldı. Temizlik yapılan araçlar arasında, Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolduğu gün başkonsolosluk binasından rezidansa giden ve 3 gün boyunca garajdan çıkartılmayan 34 CC 1685 plakalı Mercedes Vito minibüs de bulunuyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 01:09
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