Kaşıkçı için Mekke'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Mekke'deki Mescid-i Haram'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sosyal medya hesaplarında Mescid-i Haram imamının, cuma namazını müteakip "gaip kişi" niyetine namaz kıldırdığı görüntüler yer aldı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim'de giren ve Suudi Arabistan'dan gelen bir ekip tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedine halen ulaşılamadı.

Taziye Cidde'de olacak

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah Kaşıkçı, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, babası için bugün sabah namazını müteakip Medine'deki Mescid-i Nebevi'de, cuma namazının ardından da Mekke'deki Mescid-i Haram'da gıyabi cenaze namazları kılınacağını duyurmuştu.

Salah daha önce yaptığı açıklamada da babası için taziyelerin, cumadan pazar gününe kadar Cidde'deki evinde kabul edileceğini belirtmişti.

Kaşıkçı ailesinin taziye ve gıyabi cenaze namazı açıklamaları, Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan'ın Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına ilişkin başkent Riyad'da dün düzenlediği ve soruşturma sonuçlarını paylaştığı basın toplantısının ardından yapıldı.