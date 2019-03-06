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Kaşıkçı için harekete geçtiler! Avrupa'dan Selman kararı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Prens Selman’ı zora düşürecek bir hamle geldi. Avrupa ülkeleri, Kaşıkçı olayıyla ilgili Suudi Arabistan'ı 'kınama'ya hazırlanıyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 17:44
Kaşıkçı için harekete geçtiler! Avrupa'dan Selman kararı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’ın İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’unda öldürülmesinden sonra tepkilerin hedefindeki Suudi Veliaht Prensi Muhammed Selman’ı köşeye sıkıştıracak ilk hamle Avrupa ülkelerinden geliyor. Avrupa ülkeleri, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'ı 'kınama'ya hazırlanıyor.

Suud Sarayı'ında yaşanan krizin gazetelere yansımasından sonra, Veliaht Prensi Muhammed Selman'ı köşeye sıkıştıracak bir gelişme yaşandı. Avrupalı ülkeleri, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'ı 'kınama'ya hazırlanıyor.

Ortak bildiri yayımlanacak

Suudi Arabistan'ın da 47 üyesinden biri olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK) ilk kez Riyad'a karşı ortak bir bildiri yayınlayacak.

BMİHK'nin yarın yapılacak forumunda başını İzlanda'nın çektiği ülkeler, Suudi Arabistan'daki aktivistlerin serberst bırakılması ve Kaşıkçı cinayetinde uluslararası soruşturmanın hayata geçirilmesi için Riyad yönetimine çağrıda bulunacak.

İnsan hakları grupları, Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'daki tutuklularla ilgili endişelerin arttığını dile getiriyordu.
Geçtiğimiz yıl BMİHK'de ABD'den boşalan koltuğa seçilen İzlanda bu noktada hazırlanan bildiri için Avrupa ülkelerinin desteğini aldı.
Bildiride Riyad yönetiminden Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturmayı kabul etmesi ve ülkedeki tutuklu aktivistlerin adil yargılanması talep edilecek.

Cinayetinin arkasında Selman var

ABD istihbarat servisleri Kaşıkçı'nın öldürülme emrinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiğine inanıyor.
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, ocak ayı sonunda Türkiye ziyaretinin ardından hazırladığı raporda, Kaşıkçı cinayetinin 'vahşi ve önceden planlanmış' bir şekilde Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığı ve işlendiği bulgularına ulaştığını açıklamıştı.
Geçtiğimiz yıl 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınmayan Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:44
  1. İstanbul
  2. Selman
  3. Suudi Arabistan

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