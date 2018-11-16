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Kaşıkçı için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii'nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak.

16 Kasım 2018 Cuma 12:13
Kaşıkçı için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı

Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazına, Kaşıkçı'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen gazeteci arkadaşları da katılacak.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cemal Kaşıkçı için Fatih Camisi'nin yanı sıra Ankara'da Kocatepe Camisi'nde ve birçok ilde de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazları kılınacağını kaydetti.

Öte yandan, Türk-Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un yanı sıra Cemal Kaşıkçı için Mekke, Londra, Paris, Washington, İslamabad, Jakarta, Rabat, Tunus, Kuveyt gibi dünyanın dört bir yanındaki birçok şehirde gıyabi cenaze namazları kılınacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 12:13
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. cemal kaşıkçı
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