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Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 'Ses kayıtlarını dinledik'

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ses kayıtlarını dinlediklerini açıkladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 14:19
Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! 'Ses kayıtlarını dinledik'

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinlediklerini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ses kaydını Kanada İstihbaratı tarafından dinlendiğini açıkladı. Başbakan Trudeau, kayıtları şahsen dinlemediğini bildirdi. Trudeau, Suudi Arabistan'a karşı atılacak adımlarda ortak fikre sahip müttefiklerle beraber çalışacaklarını söyledi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'e gitmeden önce havaaalanında yaptığı açıklamada, "Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan'a da verdik, Amerika'ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok" ifadelerini kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 14:19
  1. İstanbul
  2. Kanada
  3. Cemal Kaşıkçı

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