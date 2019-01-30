Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Korkunç ses kayıtlarını dinledi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden daha önce yapılan açıklamada, Callamard'ın Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma için 28 Ocak-2 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilmişti.



Açıklamada, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturmanın Callamard'ın yetkisi altında yürütüleceği ve Callamard'ın talebi üzerine "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili koşulların" insan hakları açısından gözden geçirileceği ve değerlendirileceği vurgulanmıştı.

İçeri alınmamıştı

Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen BM Raportörü Agnes Callamard, S. Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına alınmamıştı. Kapıdan geri çevrilen Callamard, beraberindeki heyetle birlikte konsolosluğun çevresini gezmişti.

Ses kayıtlarını dinledi

Heyet daha sonra İstanbul Adliyesi'ne geçerek Başsavcı İrfan Fidan ile 4 saat görüştü. Bu görüşmenin ardından Callamard'a Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kayıtlarının dinletildiği öğrenildi.