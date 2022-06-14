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Kadın - Aile Kaşık pastası - Muş pastası tarifi
Kadın - Aile

Kaşık pastası - Muş pastası tarifi

Kaşık pastası kurabiye ile kek arası güzel bir tarif..Yumuşacık ve gerçekten beğenilen bir pasta kaşık pastası..

Yeniakit Publisher
2022-06-14 14:16:00 - 2022-06-14 14:18:33
Kaşık pastası - Muş pastası tarifi

Kaşık pastası için gerekenler

Malzemeler 

  • 4 yumurta (birinin sarısını ayırın üzerine)
  • 2 su bardağı şeker
  • 1.5 su bardağı yoğurt
  • 1.5 su bardağı tereyağ veya margarin
  • 1 paket kabartma tozu ve bir çay kaşığı karbonat (karbonat yoksa iki kabartma tozu)
  • 5 su bardağı un
  • Arzuya göre vanilya

 Kaşık pastası nasıl yapılır

Yapılışı:

Yağ eritilip ılınması için bir kenara alınır. Yumurta ve şeker çırpılır. Ilık yağ yavaş yavaş eklenir ve şekerin erimesi sağlanır. Sonra yoğurt eklenir karıştırılır. Elenmiş un kabartma tozu ilave edilir. Karbonat eklenip üzerine yarım limon sıkılır ve artık çırpma teli bırakılıp tahta kaşıkla hiç pürüz kalmayıncaya kadar karıştırılır. (Hamur koyu bir kek kıvamında olmalı.) Yuvarlak tepsiye sık aralıklarla hamurdan 2 yemek kaşığı alarak, koyulur. Üzerine yumurta sarısı sürülür. Ceviz batırılır. 170 c fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Pişen pastalar bıçakla kesilerek birbirinden ayrılır.

 

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Bereketli gübek tatlı tarifi nasıl yapılır? Pratik ve nefis

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