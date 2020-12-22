Kasık ağrısı neden olur? | Kasıklardaki ağrı nasıl geçer?

Kasıklarda oluşan ağrının birçok nedeni olmaktadır. Erkeklerde oluşan kasık ağrıları pelvik bölgedeki kasların zorlanmış olması gibi basit nedenlere bağlı olabilir. Bunun yanı sıra enfeksiyonlardan kaynaklı olarak bu bölgedeki lenf bezlerinin şişmesi, mesane enfeksiyonları, testislerde şişme, böbrek taşı, kasık fıtığı, testislerin şişmesi, torsiyonu (bağlanması) ve su toplaması gibi daha ciddi rahatsızlıklara da yol açabilir. Kadınlarda üreme organlarının bu bölgede geniş yer kaplaması ve hastalıkların yanı sıra adet döngüsü sürecinde vücutta gerçekleşen olaylar sebebiyle olağan ağrılar oluşabilir. Dolayısıyla kasık ağrısının kadınlarda erkeklere göre daha fazla rastlandığını görebiliriz.

Kadınlarda kasık ağrısı, yumurtlama ağrısı, adet sancısı gibi normal olarak nitelendirilebilir. Ancak ciddi anlamda ağrıdığı zaman ilaçlar yardımıyla hafifletilebileceği durumlar olmaktadır. Rahim ve yumurtalık enfeksiyonları, yumurtalıklar ve endometriumda meydana gelen kistler, kasıklarda ağrı oluşumu ile belirti veren ve tedavi gerektiren rahatsızlıktır. Bunların dışında kasıkta ağrı oluşumunu meydana getiren nedenler şu şekilde olabilir;

Pelvik inflamatuar hastalık (PID), Yumurtalık kistlerinin patlaması ve kendi etrafında dönmesi (burkulması), Rahmin dış duvarında bulunan ve boyutları 5 santimetreden büyük olan kistler, endometriozis ve adenomyozis, Endometrial polip, Spiral kullanımı, idrar yolu enfeksiyonu, sistit ve üretrit, Yakın zamanda yapılan doğum ve sezaryen ameliyatları, Aşırı aktif mesane, Kasıkta fıtık, apandisit, Mesane ve idrar yollarında taş ve kum oluşumları, kabızlık, Dış gebelik, Düşük, Servikal stenoz, Bel fıtığı, stres, depresyon ve diğer psikolojik hastalıklar olabilir.

Kasık Ağrısı Nasıl Geçer?

Kasık ağrısı eğer şiddetli yaşanıyorsa uzman bir doktor ile görüşme yapılması gerekebilir. Ancak ağrının nedeninin teşhisi koyularak tedavi sürecine geçilebileceğinden dolayı hastane ortamında, uzman bir doktor ile kasık ağrısı tedavi edilmelidir.

Hafif derecede yaşanan kasık ağrılarına ise ev ortamında yapılabilecek birkaç farklı çözüm yolu ile ağrılarınızı hafifletebilirsiniz. Öncelikle dinlenmek kasık ağrılarına iyi gelebilir. Bu sayede kişi vücudunu rahatlatarak ağrıyı hafifletmiş olur.

Rezene çayı, lavanta çayı gibi bitki çayları da kişiyi rahatlatarak ağrıyı hafifletir. Ağrının şiddetine ve süresine göre uygulanması gereken tedaviler, kişiye ve ağrının altında yatan hastalıklara bağlı olarak ilerler.