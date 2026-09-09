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Yerel Eşiyle tartıştı evden ayrıldı! Kayıp kadın bilinci kapalı halde bulundu
Yerel

Eşiyle tartıştı evden ayrıldı! Kayıp kadın bilinci kapalı halde bulundu

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Eşiyle tartıştı evden ayrıldı! Kayıp kadın bilinci kapalı halde bulundu

Kars’ın Akyaka ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan M.Ç. için ekipler seferber oldu. Dron destekli aramada arazide bulunan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kars’ın Akyaka ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan M.Ç., saatler sonra arazide bilinci kapalı bulundu. İstasyon Mahallesi'nde M.Ç. henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından M.Ç. evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

 

Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD koordinasyonunda jandarma, emniyet, sağlık ve Karayolları Kurtarma Ekibi (KARAKURT) kadının en son görüldüğü arazide arama çalışması başlattı.

 

Dron destekli aramada M.Ç. arazide bilinci kapalı halde bulundu.

 

Sağlık ekiplerince Akyaka Entegre Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ç. daha sonra Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

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