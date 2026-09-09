Meğer kendisi baskı kurmuş: Özgür Çelik’in yalanı savcılıkta ifşa oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından yaptığı açıklamalarda dile getirdiği iddialar hakkında re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılık, tehdit edildiği iddia edilen ve CHP'den istifa edip AK Parti’ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ı ifadeye çağırdı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Çelik’in, AK Parti’ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın kendisini arayarak, “Savcı beni tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum” dediğini öne sürdüğü belirtildi.

MECLİS ÜYESİNDEN ÖZGÜR ÇELİK’E YALANLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün ifadeye çağrılan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın ifadesi ortaya çıktı. Savcılıktaki ifadesinde Özgür Çelik’i yalanlayan Aydın, “Savcı beni tutuklamayla tehdit etti” gibi bir ifade kullanmadığını söyledi. Aydın, ayrıca Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde Çelik’in ricasıyla defalarca arandığını ve baskı altına alınmaya çalışıldığını sözlerine ekledi.