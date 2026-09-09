Bakan Gürlek'ten çakma mafya züppelerine açık uyarı: Sosyal medya serserilerine taviz verilmeyecek

Dijital mecraları suç bataklığına çeviren, milletin huzurunu bozup kurgusal videolarla devletin kurumlarını ve milli değerleri hedef alan sosyal medya türedilerine karşı geniş kapsamlı operasyonlar başlatıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali incelemelerin ardından "Vanlı Kara Haydar" rumuzlu Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla kelepçelenerek cezaevine gönderildi.

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Öte yandan sosyal medyada yayımlanan görüntüler nedeniyle Ali Haydar Kurum da gözaltına alındı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK’nın 301'inci maddesi kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve gece saatlerinde gözaltına alınan sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanal medyada paylaştığı videolar sonrası hakkında soruşturma başlatılan Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan görüntüler nedeniyle Ali Haydar Kurum hakkında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan gözaltı kararı verdi. Kurum, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadaki lüks yaşam ve gösterişli düğün mizansenleriyle suç gelirlerini meşru göstermeye çalışanlara yönelik adli süreçlerin tavizsiz sürdüğünü açıkladı.

Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle; Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir! Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamlarımız gereken hassasiyeti göstermektedir.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olay bunun açık göstergesidir. Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştır.

Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır.