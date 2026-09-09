  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en yüksek maaşlı liderine 1 milyon dolarlık zam! ABD füzelerle vurmuştu! İran’ın dev petrol tankeri Umman Körfezi’ne gömüldü Çay bahçesinin tuvaletinde büyük skandal! ABD Hem savcı oldu hem hakim! Pasifik’te bir tekneyi daha batırdı Tam 1 saat görüştüler: Trump Putin'den bunu talep etti! İzmir'de gerçek bir devrim: 9 Eylül resepsiyonunda alkol yok! 9 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi ABD donanmasını hedef aldılar! Rubio'dan sert açıklama İngiltere Başbakanı Burnham’dan Gazze açıklaması: Öylece durup bekleyemem Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale
Gündem Bakan Gürlek'ten çakma mafya züppelerine açık uyarı: Sosyal medya serserilerine taviz verilmeyecek
Gündem

Bakan Gürlek'ten çakma mafya züppelerine açık uyarı: Sosyal medya serserilerine taviz verilmeyecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Gürlek'ten çakma mafya züppelerine açık uyarı: Sosyal medya serserilerine taviz verilmeyecek

Sosyal medya mecralarında lüks yaşam, şatafatlı düğünler ve mafyavari mizansenlerle suç gelirlerini meşru göstermeye çalışan sosyal medya zorbalarına karşı adli makamlar düğmeye bastı. Van’da sanal alemde "Vanlı Kara Haydar" adıyla cirit atan Mehmet Fatih Tançalan kara para aklamaktan tutuklanırken, devleti ve milleti aşağılayan Ali Haydar Kurum da enseledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sosyal medya hukuksuz bir alan değildir. Sanal şöhretiniz suçunuzu gizleyemeyecek" diyerek tepkisini dile getirdi.

Dijital mecraları suç bataklığına çeviren, milletin huzurunu bozup kurgusal videolarla devletin kurumlarını ve milli değerleri hedef alan sosyal medya türedilerine karşı geniş kapsamlı operasyonlar başlatıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali incelemelerin ardından "Vanlı Kara Haydar" rumuzlu Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla kelepçelenerek cezaevine gönderildi.

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Öte yandan sosyal medyada yayımlanan görüntüler nedeniyle Ali Haydar Kurum da gözaltına alındı. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK’nın 301'inci maddesi kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve gece saatlerinde gözaltına alınan sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanal medyada paylaştığı videolar sonrası hakkında soruşturma başlatılan Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan görüntüler nedeniyle Ali Haydar Kurum hakkında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan gözaltı kararı verdi. Kurum, polis ekiplerince gözaltına alındı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadaki lüks yaşam ve gösterişli düğün mizansenleriyle suç gelirlerini meşru göstermeye çalışanlara yönelik adli süreçlerin tavizsiz sürdüğünü açıkladı.

Bakan Gürlek'in açıklamaları şöyle; Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir! Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamlarımız gereken hassasiyeti göstermektedir.

Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olay bunun açık göstergesidir. Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştır.

Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır.

Adalet Bakanı Gürlek net konuştu: Avukatlık kutsal görevdir, kişisel çıkarlara alet edilemez!
Adalet Bakanı Gürlek net konuştu: Avukatlık kutsal görevdir, kişisel çıkarlara alet edilemez!

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek net konuştu: Avukatlık kutsal görevdir, kişisel çıkarlara alet edilemez!

103 orman yangını mercek altında! Bakan Gürlek açıkladı: 32 şüphelinin 16’sı tutuklandı
103 orman yangını mercek altında! Bakan Gürlek açıkladı: 32 şüphelinin 16’sı tutuklandı

Gündem

103 orman yangını mercek altında! Bakan Gürlek açıkladı: 32 şüphelinin 16’sı tutuklandı

Adalet Bakanı Gürlek’ten Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Gürlek’ten Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek’ten Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin açıklama

Bakan Gürlek adli yıl açılış programında konuştu: Türkiye adalet arayanların umududur
Bakan Gürlek adli yıl açılış programında konuştu: Türkiye adalet arayanların umududur

Gündem

Bakan Gürlek adli yıl açılış programında konuştu: Türkiye adalet arayanların umududur

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyon
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyon

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu: Ahbap Derneği'ne 5. dalga operasyon

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 4 ayrı soruşturmada 137 şüpheliye adli işlem
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 4 ayrı soruşturmada 137 şüpheliye adli işlem

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! 4 ayrı soruşturmada 137 şüpheliye adli işlem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23