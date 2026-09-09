  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran vurulan tankerlerin intikamını aldı! ABD üssü ve destroyerlerine füze yağdırdı UEFA Fenerbahçe'yi affetmiyor: Aziz Yıldırım telefonları kapattı! Dünyanın en yüksek maaşlı liderine 1 milyon dolarlık zam! ABD füzelerle vurmuştu! İran’ın dev petrol tankeri Umman Körfezi’ne gömüldü Çay bahçesinin tuvaletinde büyük skandal! ABD Hem savcı oldu hem hakim! Pasifik’te bir tekneyi daha batırdı Tam 1 saat görüştüler: Trump Putin'den bunu talep etti! İzmir'de gerçek bir devrim: 9 Eylül resepsiyonunda alkol yok! 9 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi ABD donanmasını hedef aldılar! Rubio'dan sert açıklama
Dünya Çok sayıda yaralı var! Suriye'nin İdlib ilinde büyük patlama
Dünya

Çok sayıda yaralı var! Suriye'nin İdlib ilinde büyük patlama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çok sayıda yaralı var! Suriye'nin İdlib ilinde büyük patlama

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen güçlü bir patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23