Çok sayıda yaralı var! Suriye'nin İdlib ilinde büyük patlama
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen güçlü bir patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde ise patlama sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.