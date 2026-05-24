Kaşgarlı Mahmut'un nesinden rahatsız oldunuz? Üsküdar Belediyesi'nden büyük rezillik!

CHP'li Üsküdar Belediyesi, İslam dünyasının en önemli dil ve kültür bilginlerinden biri olan, eserleriyle İslamiyet'i yeni kabul eden Türklerin kültürel kimliklerini korumalarını sağlayan, Araplara Türkçenin zenginliğini öğreterek Türk-İslam sentezinin kültürel temellerini atan büyük alim Kaşgarlı Mahmut'un isminden rahatsız oldu!.. Twerk kursları ve Noel çarşıları gibi batı mukalliti uygulamalarla Müslüman Türklerin kültürel kimliklerini sarsmaya çalışan CHP'li belediye, şimdi de Kaşgarlı Mahmut Sokağı’nın ismini "İyiniyet sokağı" olarak değiştirdi!..