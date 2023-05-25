CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yediği naneleri sıralayan Zekeriya Say, "Kasetle geldi, “kolaj”la gidiyor!" ifadesini kullandı.

Say'ın bugünkü yazısı...

“SSK’yı batıran hesap uzmanı(!)” olarak tarihe geçtikten sonra, önce DSP’nin kapısını çaldı.

Ecevit tarafından reddedilince, kapağı CHP’ye attı.

Kendisine sızdırılan belgelerle CHP Grup Başkanvekilliğine kadar yükseldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonra da FETÖ’nün kaset kumpası ile Genel Başkanlık koltuğuna oturtuldu.

7 Şubat 2012’deki “MİT krizi”nden bir hafta önce, “yargıda cemaat kadrolaşması var diyemem” dedi.

5 Aralık 2013’te, yani 17-25 Aralık FETÖ yargı kumpasından sadece 12 gün önce ABD’ye giderek o dönem “cemaat” olarak anılan FETÖ heyetiyle görüştü.

Türkiye’ye dönüşünde, beraberindeki CHP’liler, “yakında öyle şeyler açıklanacak ki Erdoğan ülkeyi terk edecek” şeklinde, kulaklarına üflenen sufleleri ağzından kaçırdı.

17-25 Aralık’ta, “Yolsuzlukla mücadele” kılıfıyla başlayan FETÖ yargı darbe girişiminde ise, adeta “görevlendirilmiş” gibi durumdan vazife çıkararak FETÖ algı operasyonlarının gönüllü destekçisi oldu.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...