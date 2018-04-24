Kaset davasında FETÖ parmağı!

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanık eski polis memuru İlker Usta, savunmasında 1999'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığını ve 2013'e kadar burada görevli olduğunu söyledi. Daha sonra Diyarbakır'a atandığını bildiren Usta, 2014'te açığa alınıp ihraç edildiğini bildirdi.

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasını reddeden Usta, bazı sanıkların hakkındaki ifadelerinde aleyhindeki beyanları da kabul etmedi. Usta, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın özel hayatına ilişkin görüntülerin elde edildiği çalışmaya katılmadığını savunarak, sadece HTS kaydına göre suçlandığını söyledi.

Müdür yardımcısının ikametinin Nesrin Baytok'a ait evin olduğu bölgede bulunduğunu ve amirini bırakmak için de sık sık Çukurumbar'a gittiğini öne süren Usta, iddiaları kabul etmediğini belirtti.



HAKKINDAKİ İDDİALARI KABUL ETMEDİ!



Usta, Baytok'un, evinde bulunmadığı günlerde eve girerek, cihaz yerleştirdiği ve görüntü kayıtlarını aldığı iddiasını da reddederek, "İddianamede, diğer konut sakinlerini, güvenlik görevlisi, kameraları aşıp kimsenin dikkatini çekmeden nasıl çalışma yapıldığına dair en ufuk bir tespit yoktur. Hakkımdaki iddiaları reddediyorum." dedi.

Sanık Usta, müştekiler Yusuf Ziya Yağmur, Aydın Deliktaşlı, Bekir Aksoy, Recai Yıldırım, Mehmet Ekici ve İhsan Barutçu'nun evlerine görüntü ve ses almaya yönelik cihazlar yerleştirilmesiyle alakalı teknik çalışmalara katıldığı yönündeki iddiaları da kabul etmedi.

Usta, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı sırasında çalışma ofislerine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin görülen davada da yargılanan İlker Usta, 50 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.