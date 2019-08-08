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Kasaplardan ‘İşi ehline emanet edin’ uyarısı

Kasaplar, kurban etlerinin israf edilmeden en sağlıklı şekilde tüketilebilmesi için etlerin parçalanması ve çekilmesinin işin ehli kasaplara emanet edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
Kasaplardan ‘İşi ehline emanet edin’ uyarısı

Kasaplar, kurban etlerinin israf edilmeden en sağlıklı şekilde tüketilebilmesi için etlerin parçalanması ve çekilmesinin işin ehli kasaplara emanet edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.


Konya’da Kurban Bayramı hazırlıkları devam ederken kasaplar, kesilen etlerin israf edilmemesi ve etin en sağlıklı nasıl tüketileceği konusunda tavsiyelerde bulundu. Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, kurban etlerinin kesilir kesilmez hemen bir poşete konulmaması gerektiğini söyledi. Etin, kesildikten sonra havalandırılması gerektiğini belirten Balbaloğlu, “Etin kendine gelmesi lazım. Ondan sonra işin ehli ustalara, kasap dükkanlarımıza getirilip dolabımıza koyacağımız şekilde parçalar halinde, biz buna et naylonu diyoruz kasap olarak, buzdolabı poşetlerimiz var, bunlara yarımşar kilo, birer kiloluk halde paketleyip dolabımıza güzelce istif etmemiz gerekiyor. Tüm eti tekrar çıkardığınız zaman komple çözüldüğü içi tekrar dondurmak eti hem sağlık açısından hem bakteri açısından pek uygun değildir. Ama günlük ihtiyacımızı giderecek kadar yarımşar kilo, birer kilo paketlersek sadece kullanacağımız eti çıkartırız. Diğer etlerimiz yine soğukluğunu muhafaza etmiş olur” dedi.



“Bonfile bile kıymaya gidiyor”


Kurbanların işin ehli kasaplara kestirilmesi gerektiğini kaydeden Balbaloğlu, derisinin bile milli servet olduğunu dile getirdi. İşin ehli kasaplar kesmediği zaman derinin bile kullanılmadığını ifade eden Balbaloğlu, hangi etin nasıl değerlendirilebileceğini de uygulamalı olarak anlattı. Balbaloğlu, “İşin ehli kasaplar kestikten sonra etimizi dört parçaya böldürdükten sonra vatandaşlarımızın çoğu evde yapıyor. Ama biz deriz ki eti kasap dükkanlarında ayıklattıralım. Çünkü kıymetli etle kıymetsiz eti vatandaşlarımız bilmediği için hepsi telef oluyor. Bonfile bile kıymaya gidiyor. Kurbanımız kesildikten sonra, dinlenmeye alındıktan sonra kasap dükkanlarımıza getiriyoruz. Kasap dükkanlarımızda et boşa gitmeden, fire vermeden, mesela bu incik kısmının haşlaması çok güzel olur. Vatandaşımız bunu bilmediği için bunu kıymada kullanıyor ve sinirlerden dolayı da pek sağlıklı bir et yemiş olmuyor. Kuzumuzun ön kol kısmından kuşbaşılık etimizi temin edebiliriz. Kemiklerini biraz etli bırakıyoruz, bunlarda haşlamaya veya yemeklerimizin içinde kullanılabilir. Kuzumuzun ön kolu çok güzel kavurmalık, kuşbaşılık olur. Pirzola, vatandaşımızın en çok sevdiği etlerden birisi. Ama hatalı parçalamadan dolayı vatandaşımız kurbanda bu pirzolayı yiyemiyor. Bunun tek tek ustalarda işlenmesi gerekir. Kesilen kurbanın boşa gitmemesi için, yani Allah rızası için dini vecibemizi yerine getiriyoruz ama etlerimiz israf oluyor, boşa gidiyor. Hele hele bu sıcak havalarda kesinlikle etin fazla dışarıda durmaması lazım. Kesildikten 15 20 dakika dinlendikten sonra etimizi hemen bir soğuk havaya, soğutucuya koymamız gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Küflü paslı makinelerle et çekiliyor”


Kurban etlerinin kasap dükkanlarından başka yerlerde çektirilmemesi gerektiğini vurgulayan Balbaloğlu, “Kurban kesildikten sonra küflü paslı makinelerle et çekiliyor. 1 yıl evlerin bodrumlarında, tozun, toprağın içinde kalan makinelerle vatandaşlarımız sokakların ortasında et çekiyorlar. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum; o et çeken de aynı ücreti alıyor, benim kasap esnafım da aynı ücreti alıyor. Sağlığınızı düşünüyorsanız etlerinizi hiç bozmadan kasap dükkanlarına getirmelerini, kasap dükkanlarında işin ehli ustalar tarafından işlenmesini, bifteklik kısmının bifteklik, kuşbaşılık kısmının kuşbaşılık, kıymalık kısmının kıymalık olarak hazırlanmasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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