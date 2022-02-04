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Gündem Kasadan 62 kaçak göçmen çıktı
Gündem

Kasadan 62 kaçak göçmen çıktı

Van'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 62 düzensiz göçmen bir kamyonun kasasında yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 14:08:00 -
Kasadan 62 kaçak göçmen çıktı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonda arama yaptı.

Aramada kamyonun kasasında, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 62 göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Olayla ilgili şüpheliler kamyon şoförü E.Y. ve T.İ. gözaltına alındı.

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