İstanbul'un göbeğinde kanlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!
İstanbul'un Fatih'te silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul'un Fatih'te silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Cami Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekilen olay yerinde inceleme yaptı.
Ekiplerin, olayda silah kullandığı belirlenen zanlıyı yakalayarak polis merkezine götürdüğü öğrenildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23