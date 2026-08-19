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İstanbul'un göbeğinde kanlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

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AA Giriş Tarihi:

İstanbul'un göbeğinde kanlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

İstanbul'un Fatih'te silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

#1
Foto - İstanbul'un göbeğinde kanlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Cami Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

#2
Foto - İstanbul'un göbeğinde kanlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - İstanbul'un göbeğinde kanlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - İstanbul'un göbeğinde kanlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekilen olay yerinde inceleme yaptı.

#5
Foto - İstanbul'un göbeğinde kanlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Ekiplerin, olayda silah kullandığı belirlenen zanlıyı yakalayarak polis merkezine götürdüğü öğrenildi.

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