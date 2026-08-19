Dev operasyon başladı mı? Galatasaray-Çalhanoğlu iddiaları doğru mu? İşte son durum
Son günlerde Galatasaray Yönetimi'nin tekrar Hakan Çalhanoğlu cephesiyle iletişime geçtiği konuşuluyor. Peki milli futbolcunun olası transferinde son durum ne?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son günlerde Galatasaray Yönetimi'nin tekrar Hakan Çalhanoğlu cephesiyle iletişime geçtiği konuşuluyor. Peki milli futbolcunun olası transferinde son durum ne?
Özellikle son 2 yıldır Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olabileceği konuşuluyor. Son günlerde bu iddialar yine artmaya başladı. Hatta Galatasaray Yönetimi'nin oyuncu cephesiyle temaslara başladığı yazılıyor. Peki 32 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı formayı giyme ihtimali var mı?
Bugün itibarıyla durum şöyle: Galatasaray Yönetimi'nden kimse Hakan Çalhanoğlu'yla iletişime geçmedi. Devreye aracılar da sokulmadı. Sarı-Kırmızılılar kesinlikle Hakan hamlesini düşünmüyor. Bunun arkasındaki gerekçe ise malum... Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi'nin, "Hakan Çalhanoğlu'yla anlaştık" açıklamasının ardından bu dosya kapatıldı.
Mevcut Galatasaray Yönetimi görevde kaldığı sürece Hakan'la ilgili hiçbir girişim yapılmayacak.
Yönetim değişirse, durumlar da değişebilir. Hakan'ın Inter'le sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde tamamlanacak. Yani sözleşmesinin son senesine girdi. Fotospor'a göre; Milli futbolcu, 8 Şubat 2027 tarihinde ise 33 yaşına basacak!
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