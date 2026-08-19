Otomobil devi gemileri yaktı: Egea'dan bile ucuz SUV !

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu, kapsamlı bir araştırma yaparak hem ekonomik hem de kullanım ihtiyaçlarını karşılayan aracı tercih etmeye çalışıyor. Bu doğrultuda Fiat, Renault, Skoda, Chery, Toyota ve Kia dahil olmak üzere birçok farklı otomotiv şirketini gündemine alıyor. Kia otomotiv markasının 2026 Ağustos ayı fiyat listesi kontrol edildiğinde, Stonic modelinde sadece 1.0L 100 PS DCT versiyon aracın satışa çıkarıldığı görüldü. Ayrıca bu SUV araç, bir Fiat Egea Cross versiyon araçtan tam 160.500 TL ucuz olarak ön plana çıktı. Bu durum, Kia yaptı yapacağını dedirtebiliyor.