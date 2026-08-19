Otomobil devi gemileri yaktı: Egea'dan bile ucuz SUV !
Türkiye'nin sevilen markalarından olan Kia, SUV görünümünü kompakt ölçülerle birleştiren Stonic aracıyla birçok otomobil tutkununun gündeminde yer alıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin sevilen markalarından olan Kia, SUV görünümünü kompakt ölçülerle birleştiren Stonic aracıyla birçok otomobil tutkununun gündeminde yer alıyor.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu, kapsamlı bir araştırma yaparak hem ekonomik hem de kullanım ihtiyaçlarını karşılayan aracı tercih etmeye çalışıyor. Bu doğrultuda Fiat, Renault, Skoda, Chery, Toyota ve Kia dahil olmak üzere birçok farklı otomotiv şirketini gündemine alıyor. Kia otomotiv markasının 2026 Ağustos ayı fiyat listesi kontrol edildiğinde, Stonic modelinde sadece 1.0L 100 PS DCT versiyon aracın satışa çıkarıldığı görüldü. Ayrıca bu SUV araç, bir Fiat Egea Cross versiyon araçtan tam 160.500 TL ucuz olarak ön plana çıktı. Bu durum, Kia yaptı yapacağını dedirtebiliyor.
EGEA ARAÇTAN TAM 160.500 TL UCUZ STONIC Kia otomotiv şirketi, 1.0L 100 PS DCT versiyon Stonic SUV aracını 2026 Ağustos ayında 1.960.000 TL'den satışa sundu. Bu aracın kampanyalı fiyatı 1.830.000 TL olarak açıklandı. Bu noktada Stonic SUV araçta, 2026 Ağustos ayında 130.000 TL indirim bulunuyor. Öte yandan Fiat otomotiv markası, Limited 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel Egea Cross otomobilini 2.090.500 TL'den satışa sundu. Bu aracın kampanyalı fiyatı 1.990.500 TL olarak duyuruldu. Ayrıca bu araç, Fiat Egea Cross otomobilin en üst versiyonu.
Açıklanan kampanyalı fiyatlar kontrol edildiğinde, 1.0L 100 PS DCT versiyon Kia Stonic SUV modelinin, Fiat Egea Cross Limited 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel versiyon araçtan tam 160.500 TL ucuz olduğu görüldü. Bunun yanı sıra, diğer Fiat Egea Cross versiyon otomobiller de Stonic SUV araçtan pahalı. Aşağıda Fiat Egea Cross ve Kia Stonic SUV modellerinin 18 Ağustos 2026 tarihli fiyat listeleri yer alıyor.
FIAT EGEA CROSS FİYAT LİSTESİ Versiyonu: Street 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 1.950.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.850.500 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 1.980.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.880.500 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 2.050.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.950.500 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: Limited 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel. Fiyatı: 2.090.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.990.500 TL. İndirim: 100.000 TL.
KIA STONIC SUV FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.0L 100 PS DCT Cool. Fiyatı: 1.960.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.830.000 TL. İndirim: 130.000 TL.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23