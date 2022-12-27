Kasaba Doktoru'nda sürpriz gelişme!

TRT 1’in beğeniyle izlenen dizisi ‘Kasaba Doktoru’, 28 Aralık Çarşamba günü yirmi dokuzuncu bölümüyle ekrana geliyor.

Kasaba Doktoru’nda bu hafta neler olacak:

Yapılan tetkikler sonucunda durumun ciddiyetini anlayan Hakan elini sonsuza dek kaybetmemek için bir süre cerrahlığa ara vermelidir. Yalçın ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeki tedavisinin sonuna gelir ve mahkeme tutuksuz yargılanmasına karar verir. Hayatını yeniden Uluçınar’da cerrahlık yaparak kurmak isteyen Yalçın'ın bu düşüncesi manidardır.

Hakan görevinden azledilmenin ve elinin durumunun öfkesini yaşarken Yalçın’ın dönüşüyle bir darbe daha alır. Mine ise Zeynep’i kaybetmenin verdiği üzüntüyle yalnız baş etmek zorunda kalır. Leyla’nın Kerem’e olan zaafının devam ettiğini anlayan Ömer’in içi rahat değildir. Nazlı ise hatasını telafi etmek için Berk’e ilgi gösterir fakat yaşananlardan dolayı Berk’in kafası karışıktır.

Bülent’in verdiği karar, Uluçınar’da çetin bir savaşın başlangıcı olacaktır. Ömer’in Kerem ile ilgili şüpheleri haklı çıkar. Ömer hayatını riske atan bu durumdan kurtulabilecek midir?

‘Kasaba Doktoru’ yeni bölümüyle Çarşamba günü TRT 1’de…

Kasaba Doktoru 29. Bölüm Görsel Linki:

https://we.tl/t-SoJRZkXSiO

Kasaba Doktoru 29. Bölüm 1. Fragman Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=9o_jNyvT8To

Kasaba Doktoru 29. Bölüm 2. Fragman Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=mvHdfLFX0ls