Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru ilk bölüm ne zaman?
TRT 1 ekranların yeni bir dizi daha başlıyor. Kasaba Doktoru fragmanını izleyenler 'Kasa Doktoru dizisinde kim oynuyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kasaba Doktoru başrolde kim var?
TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi başlayacak. Yayımlanan fragmanıyla dikkat çeken Kasaba Doktoru dizisinin kadrosunda kimlerin yer aldığı araştırılmaya başlandı. Peki, Kasaba Doktoru başrolde kim var?
Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru ilk bölüm ne zaman?
ARV Yapım imzası taşıyan Kasaba Doktoru ilk bölümüyle 8 Nisan Cuma akşamı 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. Dizinin başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşıyor.
Ozan Akbaba Dr. Hakan Aydıner
Hazal Subaşı Dr. Leyla Erpek
Deniz Can Aktaş Dr. Ömer Özen
Vildan AtaseverBaşhemşire Mine Yıldız
Sinan Albayrak Başhekim Yalçın Aygün
Özgün Karaman Dr. Berk Aygün
Barış Yıldız Dr. Turgut Ölgü
Sinan Demirer İhsan Bozkır
Tarık Uğur Özenbaş Onur Günce
Özgür Cem Tuğluk Dr. Murat Dilkor
Barış Yalçın
Alptekin Ertürk
Sultan Ulutaş Arzu
Fatih Yücebağ Bektaş
Hande Cömertler
Gülşah Çomoğlu