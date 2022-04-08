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Medya Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru ilk bölüm ne zaman?
Medya

Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru ilk bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranların yeni bir dizi daha başlıyor. Kasaba Doktoru fragmanını izleyenler 'Kasa Doktoru dizisinde kim oynuyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kasaba Doktoru başrolde kim var?

Yeniakit Publisher
2022-04-08 06:50:00 -
Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru ilk bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi başlayacak. Yayımlanan fragmanıyla dikkat çeken Kasaba Doktoru dizisinin kadrosunda kimlerin yer aldığı araştırılmaya başlandı. Peki, Kasaba Doktoru başrolde kim var?

Kasaba Doktoru oyuncuları kimler? Kasaba Doktoru ilk bölüm ne zaman?

ARV Yapım imzası taşıyan Kasaba Doktoru ilk bölümüyle 8 Nisan Cuma akşamı 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayımlanacak. Dizinin başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaşıyor.

Ozan Akbaba     Dr. Hakan Aydıner

Hazal Subaşı      Dr. Leyla Erpek

Deniz Can Aktaş               Dr. Ömer Özen

Vildan AtaseverBaşhemşire Mine Yıldız

Sinan Albayrak  Başhekim Yalçın Aygün

Özgün Karaman                Dr. Berk Aygün

Barış Yıldız          Dr. Turgut Ölgü

Sinan Demirer   İhsan Bozkır

Tarık Uğur Özenbaş        Onur Günce

Özgür Cem Tuğluk           Dr. Murat Dilkor

Barış Yalçın

Alptekin Ertürk

Sultan Ulutaş     Arzu

Fatih Yücebağ   Bektaş

Hande Cömertler

Gülşah Çomoğlu

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