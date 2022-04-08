TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi izleyiciyle buluşacak. Fragmanlarıyla dikkat çeken Kasaba Doktoru’nun konusu ise merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru hangi dizinin uyarlaması?

Kasaba Doktoru konusu ne? Kasaba Doktoru uyarlama mı?

Kasaba Doktoru’nun konusu merak edilmeye başlandı. Dizide babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan’ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak.

Kasaba Doktoru, Güney Kore yapımı Dr. Romantic dizisinin uyarlamasıdır.