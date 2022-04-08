Kasaba Doktoru konusu ne? Kasaba Doktoru uyarlama mı?
Kasaba Doktoru hikayesi gerçek mi? TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. İlk bölümüyle 8 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek olan Kasaba Doktoru dizisinin konusu merak ediliyor. Kasaba Doktoru dizisinin konusu gerçek mi? Kasaba Doktoru hangi dizisinin uyarlaması?
TRT 1 ekranlarında yeni bir dizi izleyiciyle buluşacak. Fragmanlarıyla dikkat çeken Kasaba Doktoru’nun konusu ise merak ediliyor. Peki, Kasaba Doktoru hangi dizinin uyarlaması?
Kasaba Doktoru konusu ne? Kasaba Doktoru uyarlama mı?
Kasaba Doktoru’nun konusu merak edilmeye başlandı. Dizide babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan’ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananlar ele alınacak.
Kasaba Doktoru, Güney Kore yapımı Dr. Romantic dizisinin uyarlamasıdır.