Kaş bakımı evde nasıl yapılır? Zeytinyağı değil bu yapılır: Nefes kesen en güçlü formül... Farkı belli oldu

Kaş Bakımı Kaşlarımız bizim yüz bütünlüğümüz ve dış görüntümüzü sağlayan bir yapıdadır. Gözlerimize gelecek olan zararlı etkilerden ve terlerden koruyan kaşlarımızda ortalama 600-700 kadar kıl vardır. Gözlerimizin daha iyi görünmesini sağlayan kaşlarımız ayrıca yüzümüzdeki ifadenin belirmesinde en önemli etkendir.

Kaş Bakımı

Her insanın kaşı genetik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir, kimin kaşı uzun kimin kaşı kısa şekilde olabilir. Kaşlar kadınlar için çok önemli bir güzellik unsurudur, kadınlar kaş bakımı konusunda çok hassas olduklarından kendi yüzlerine uygun ve gözlerinizi ön plana çıkaran kaşlarınızın olması sizleri daha çekici gösterebilir. Şiirlere, şarkılara konu olan kalem kaşlar, yay kaşlar, catık kaşlar, keman kaşlar, kaşların bir bayan için ne kadar önemli olduğunu özetliyor.

Herkesin yüz tipine, yüz ifadesine göre bir kaş tipi vardır. Ama gelişen kozmetik dünyası ve modası her daim yenilikleri önümüze sürerken kaşlarıda boş geçmiyor, moda trentlerinin gelişmesi ve değişmesi ile kaşlarda’da zaman zaman değişiklikler olabiliyor. Bir dönem moda olan kaşların kazıtılarak, kalemle ile kontür çizilmesi moda iken modanın rüzgarı başka yöne esip ince kaşlar fırtınası estirdi, daha sonraları ise kalın kaş modası uzun süre gündemden düşmeyerek pek çok ünlü kişininde bizzat uyguladığı yöntemlerden olmuştur. Kaş modası değişime açıktır ama değişmeyen tek gerçek kaş bakımı‘dır. Devamlı alınan ince kaş kılları ilerleyen dönemlerde daha gür ve kalın çıkabilmektedir, yada saç rengi ile uyumlu olması için boyanan kaşlar ileryen dönemlerde bakımsızlığında etki ile birlikte yer yer dökülmeler ve seyrelmelerle birlikte yüz ifadenizdede değişiklik olmaya başlayacaktır.

Günümüzde bakımına önem veren bayan yada erkekler saç bakım, cilt bakımına verdikleri önemi artık kaş bakımınada vermektedirler. Herkes tarafından bilinen kadınların eski zamanlardan beri önem verdiği kaş bakımına günümüzde bayanlar kadar erkeklerde artık dikkat etmektedirler. Bu sebepten dolayı erkekler için kaş bakımı artık neredeyse kadınlar kadar önemli bir konu olmuştur.

Kaş Dökülmesine Ne İyi Gelir?



Kaş kılları yapı olarak en zor dökülen kıllardır. Fakat bazen bu kıllarda dökülmeye başlayabilir, bunun sebepleri ise bağışıklık sisteminin zayıflaması, çeşitli hastalıklar, bazı ilaçların yan etkisi, devamlı kaşlarla oynanması yada ovalanması, yaralanmalar, kalıcı makyaj sebebi ile kaşlar dökülmeye başlar.

Zeytin yağı, baden yağı yada diğer doğal yağlar ile kaşlarınıza bakım yapabilirsiniz. Kaş bakımı için etkilisi ise sarımsağı ikiye bölüp kaslarınıza sürerek kullanabilirsiniz. Bu yöntemer kaş dökülmesini engelemede etkilidir

Kaş Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Kaş bakım yöntemleri denince ister kozmetik ürünler olsun isterse doğal kaş bakım yöntemleri olsun pek çok alternetif yöntemle bunları yapabilirsiniz. En yaygın olarak kullanılan ve herkes tarafından kabul görmüş yöntemler ise; hint yağı, badem yağı, fındık yağı gibi besleyici yağları her akşam yatmadan önce kulak çöpü yardımı ile kaşlarınıza uygulamak olacaktır. Bu yağlar sayesinde kaşlarınız hem canlı hemde daha sağlıklı görünecektir.

Kaşlarınızı ara sıra kaş fırçası ile taramanız ise bölgede kan dolaşımını hızlandıracağı için kaş diplerinden kopmaları engelediğiniz gibi düzgün bir kaş görüntüsüde elde edeceksiniz. Kozmetik mağazalardan alacağınız özel serumlar sayesinde ise kaşlarınızı hem besleyeceksiniz hemde güçlendireceksiniz. Kaş kalemi kullanırken ise saç renginizin 2 ton kadar açık rengini seçmenizi tavsiye ediyorum. bu sayede daha etkili kaşlar ve daha güzel bakan gözlere sahip olabilirsiniz.

Kaş bakım yağı adlı ürünleri sadece kaş bakımı için değil kaş dökülmesini engellemek içinde kullanabilirsiniz. Genel olarak kaş dökülmesine bazı hastalıkların sebep olduğu bilinsede asıl kaş dökülmesinin sebebi bakımsızlıktır.

Bahsedilen türde kaş probleleri olan kişilerin evlerinde çok ucuza sağlıklı ve doğal kaş bakım kürleri ile doğal görünümlü kaş yapısana sahip olmaları mümkündür. Yapacağınız bu bakımlar sayesinde kaşın dogal güzelliğini ortaya çıkarırken istediğiniz türde sağlıklı, canlı görünen kalın kaş yapısına sahip olabilirsiniz.

Kaş Bakımı İçin Bakım Önerileri

Kaş bakımın etkili ve düzenli olabilmesi için ilk dikkat edileceek kural kaş alımına önem verilmesidir. Birçok bayan kaş aldırmak için güzellik merkezleri yada kuaföre gitsede bazı bayanlar evde kaşlarını aldırmayı tercih edebilir.

Evde kaş almayı tercih ederseniz kaşlarınız daha az ve daha rahat müdahale edilebilir olmasına dikkat etmelisiniz. Kaş yapıları düzensiz ve seyrek olan kişilerin kaşlarını kendi almaları durumda mutlaka yakın ayna kullanmaları gereklidir, bu sayede kaşlarını daha yakından görüp kaşlarınızı düz almayı sağlayabilirsiniz. Kaşlarınızı alırken ara sıra aynayı uzaklaştırıp kaşlarınızın düzgün olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz.

Yukarda bahsetiğim durumu uygulamayan ve gelişi güzel kaş alan, kaşları hoyratça yolan kişiler genel olarak ilerde kaş düşmesi sorunuyla karşılaşmaktadırlar. Küş düşmesinde kaşlar sürekli yanlış şekilde alındığından bazı kaşlar ileride tüy çıkmayacak şekilde kapanırlar. Bu durumla karşılaşan kadınların uygulayacakları en önemli yöntem sarımsak kürüdür.

Sarımsak ile Kaş Bakımı

Kaş bakımı için çok etkili olan sarımsak kürü üç ayrı şekilde kullanılabilir. Bunlar kozmetik firmalarının ürünlerinde, aktarların sattığı poşetli sarımsak yağı ürünlerinden yada normal mutfakta kullaandığımız sarımsağı ezerek rahatlıklaa kullanabiliriz.



İster kozmetik ürün alın ister aktarlarda alın veya kendiniz evde hazırladığınız doğal sarımsağı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evde bulunan 2-3 diş sarımsağı iyice ezdikten sonra kaşlarınıza sarımsağı sürerek 20 dakikaa beklemeniz yeterlidir, işlem bittikten sonra kaşlarınızın üzerine zeytin yağı sürerek yarım saat bekleyin ılık su ile yıkayıp işlemi sonlandırın, Haftada 2 kere denemeniz halinde kısa sürede etkili sonuç aldığınızı göreceksiniz.

Vazelin ile Kaş Bakımı

Bir diğer kaş bölgesi için bakım önerisi ise vazelin ile kaş bakımıdır. Eğer kaşlarınız seyrek bir yapıya sahip ise bu yönteme kaşlarınızı uzatıp gürleştirebilirsiniz. Kaşlarınıza vazelini diplerine kadar yedirdikten sonra kaş fırçası ile taramak kan dolaaşımınıda hızlandıracaktır.

Badem yağı ile Kaş Bakımı

Bir diğer kaş bakımı önerimiz ise badem yağı ile kaş bakımı yöntemidir. Badem yağı sadece kaş gölgesini değil ayrıca kipriklere bakımında ve saç bakımında etkin olarak rahatlıkla kullanılan ürünlerden biridir. Hem doğal hemde cilde dost olan badem yağı kaş bakımınız için vazgeçilmez ürünlerden biri olabilir. Avucunuza göktüğünüz badem yağını kaşlarınıza masaj yapar şekilde sürün. Bu işlemi haftada en az 4-5 defa yapmanız gerekir.

Badem yağının içeriğinde bulunan vitaminler sayesinde daha gür ve kopmayan sağlıklı kaşlara sahip olurken, kaşlarnızın köklerinin canlanmasını hissedebirsiniz. Baden yağını gün aşırı uygulamanızda yarar vardır isterseniz akşam yatmadan öncede kaşınıza sürebilirsiniz.

Kaş Kalınlaştırma Yolları

Son zamanlarda kaş kalınlaştırma modası geri döndü diyebiliriz, sizde kaşlarınızı kalınlaştırmaya karar verdiyseniz ilk yapacağınız işlem belli bir süre cımbızı kendinizden uzaklaştırın, bırakın doğal şekilde kalınlaşsınlar. Belli bir zaman sonra istediğiz kalınlığa gelen kaşlarınızı belli bir düzende alıp istediğiniz şekli verin. Kalın kaşlar hem size yeni bir bakış açısı kazandırıken hemde daha anlamlı, hüzünlü, değişik bir çehre kazandıracaktır.

FARKI NE?

Not: Tatlı badem yağı, kıl köklerini besleyen E vitamini ve mineraller açısından zengin olduğu için zeytinyağına kıyasla tüyleri çok daha hızlı kalınlaştırır ve yeni kaş oluşumunu destekler. Badem yağı, içeriğindeki zengin E vitamini ve mineraller sayesinde kaş köklerini besleyerek daha gür ve sağlıklı uzamasını sağlar.