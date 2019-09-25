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Kas ağrıları için hangi bölüme gidilir?

Birçok kişinin yaşadığı kas ağrılarının altında yatan problemlere dikkat etmek gerekiyor. Sorun, sadece kaslarda oluşan bir ağrı veya incinme olarak kalmayacak kadar ciddi olabiliyor. Peki ama kas ağrılarını nasıl anlayabiliriz? Kas ağrılarının sebepleri nelerdir? Kas ağrıları için hangi bölüme gidilir? İşte merak ettiğiniz bütün detaylar bu haberde...

25 Eylül 2019 Çarşamba 09:41
Kas ağrıları için hangi bölüme gidilir?

Birçok kişinin yaşadığı kas ağrılarının altında yatan problemlere dikkat etmek gerekiyor. Sorun, sadece kaslarda oluşan bir ağrı veya incinme olarak kalmayacak kadar ciddi olabiliyor. Peki ama kas ağrılarını nasıl anlayabiliriz? Kas ağrılarının sebepleri nelerdir? Kas ağrıları için hangi bölüme gidilir? İşte merak ettiğiniz bütün detaylar bu haberde...

Genel kas ağrıları ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrı ile karakterize bir yumuşak doku romatizması oluşması durumuna tıp dilinde Fibromiyalji denmektedir. Fibromiyaljiye yorgunluk, uykusuzluk, depresyon gibi sorunlar eşlik edebilir. Genel olarak kadınalrda görülen bu rahatsızlık, psikolojik ve fiziksel sorunların olumsuz etkileriyle artış gösterebilir. 

Fibromiyalji sebepleri nelerdir?

Kesin sebepleri bilinmemekle birlikte, birkaç problem eşliğinde vücuda yerleşebilir.

  • Enfeksiyonlar: Daha önceden geçirilmiş çeşitli enfeksiyon hastalıkları fibromiyaljiyi tetikleyebilir veya belirtileri kötüleştirebilir.
  • Genetik faktörler: Fibromiyalji sıklıkla aile üyeleri arasında daha sıktır. Araştırmacılar, bazı genetik değişimlerin fibromiyalji gelişiminde rol oynayabileceğini düşünmektedir. Fakat hastalıkla ilgili genler henüz tanımlanmamıştır.
  • Travma: Fiziksel ya da duygusal travma yaşayan insanlarda fibromiyalji ortaya çıkabilir. Rahatsızlık travma sonrası stres bozukluğu ile ilişkili bulunmuştur.
  • Stres: Fiziksel ya da duygusal travma gibi bir stres kaynağı vücutta aylar veya yıllar boyunca devam eden uzun süreli etkilere yol açabilir. Stres, fibromiyaljiye katkıda bulunabilecek hormonal bozukluklarla ilişkili bulunmuştur.
  • Kişilik yapısı: Daha çok hassas yapılı, mükemmeliyetçi ve olaylardan çabuk etkilenen kişilik yapısına sahip bireylerde görülür.

Fibromiyalji bölgeleri 

Hafif basınç uygulamakla bile ağrıya neden olabilen kasların 18 farklı alanı içeren teşhis bölgesi bulunur. Günümüzde, bu noktalar fibromiyaljiyi teşhis etmek için nadiren kullanılır. Bunun yerine, bu noktalar şüphelenilen hastalıkları dışlamanın bir yolu olarak tercih edilebilir.

  • Başın arkası
  • Omuz üstleri
  • Üst göğüs
  • Kalçalar
  • Dizler
  • Dirsekler

Fibromiyalji belirtileri nelerdir?

  • Yorgunluk
  • Uyku problemleri
  • Uzun süre uykuya rağmen dinlenmiş hissetmemek 
  • Yataktan kalkmakta zorlanmak
  • Baş ağrısı
  • Depresif ruh hali
  • Kaygı
  • Odaklanmada veya dikkat vermede zorluk
  • Alt karın bölgesinde ağrı
  • Nefes almada zorlanma
  • Kulaklarda çınlama
  • Egzersize karşı dirençsizlik ve çabuk yorulma

Fibromiyalji nasıl tedavi edilir?

  • Akupunktur
  • Masaj terapisi
  • Dengeli ve sağlıklı bir diyet
  • Düzenli egzersiz
  • Geceleri yeterince uyumak
  • Stresli durum ve ortamlardan uzak durmak

Akupunktur nedir? Hangi hastalıkları iyileştirir?

Fibromiyalji için hangi bölüme gidilir?

Fibromiyalji hastaları teşhis için romatoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanına başvurabilirler.  Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekiminin takibinde de hastanın tedavileri planlanır.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 09:41
  1. Kas ağrıları için hangi bölüme gidilir?
  2. Fibromiyalji sebepleri nelerdir?
  3. Fibromiyalji
  4. Fibromiyalji bölgeleri
  5. Fibromiyalji için hangi bölüme gidilir?

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