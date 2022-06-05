Kar topu kurabiyesi tarifi nasıl yapılır? Nefis ve pratik kolay tarif
Kartopu Kurabiye (Pişmaniye Lezzetinde) Nefis ve pratik kolay tarif
Kar Topu Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler
- 1 paket 250 gram tereyağ
- 2 yumurta
- 4 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 su bardağı nişasta
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3 su bardağı tepeleme un
Üzeri İçin
- 300 gram beyaz çikolata 1, 5
- Su bardağı hindistan cevizi
Kar Topu Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?
Un hariç bütün malzemeleri uygun bir kaba alıyoruz güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişiriyoruz fırından çıkartıp soğumaya bırakıyoruz. İlk olarak benmari usulü eritmiş olduğumuz çikolata bulayıp daha sonra hindistan cevizine buluyoruz 1 saat dinlendirdikten sonra servis yapıyoruz deneyenlere afiyet olsun.