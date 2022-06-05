  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kar topu kurabiyesi tarifi nasıl yapılır? Nefis ve pratik kolay tarif
Kadın - Aile

Kar topu kurabiyesi tarifi nasıl yapılır? Nefis ve pratik kolay tarif

Kartopu Kurabiye (Pişmaniye Lezzetinde) Nefis ve pratik kolay tarif

Yeniakit Publisher
2022-06-05 16:57:00 - 2022-06-05 17:01:19
Kar topu kurabiyesi tarifi nasıl yapılır? Nefis ve pratik kolay tarif

Kar Topu Kurabiye Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 paket 250 gram tereyağ
  • 2 yumurta
  • 4 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 su bardağı nişasta
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı tepeleme un

Üzeri İçin

  • 300 gram beyaz çikolata 1, 5
  • Su bardağı hindistan cevizi

Kar Topu Kurabiye Tarifi Nasıl Yapılır?

Un hariç bütün malzemeleri uygun bir kaba alıyoruz güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğuruyoruz kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizde yuvarlıyoruz yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişiriyoruz fırından çıkartıp soğumaya bırakıyoruz. İlk olarak benmari usulü eritmiş olduğumuz çikolata bulayıp daha sonra hindistan cevizine buluyoruz 1 saat dinlendirdikten sonra servis yapıyoruz deneyenlere afiyet olsun.

 

Puf pamuk poğaça tarifi nasıl yapılır? Bayatlamayan yumuşacık, kolay ev poğaça tarifleri
Puf pamuk poğaça tarifi nasıl yapılır? Bayatlamayan yumuşacık, kolay ev poğaça tarifleri

Kadın - Aile

Puf pamuk poğaça tarifi nasıl yapılır? Bayatlamayan yumuşacık, kolay ev poğaça tarifleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay