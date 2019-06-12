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Kartepe’nin yeni binasında ilk meclis

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Haziran Ayı meclis toplantısı yeni bina, yeni salonda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
Kartepe’nin yeni binasında ilk meclis

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Haziran Ayı meclis toplantısı yeni bina, yeni salonda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Kartepe Belediyesi’nin Haziran Ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleştirildi. Kartepe Belediyesi yeni hizmet binası meclis salonunda yapılan ilk oturumda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında atamaları yapılan Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Yaman, Orhan Akyüz ve Murat Balaban hakkında bilgi verildi. Mecliste Plan ve Proje Müdürlüğü’nün "Kuzey Marmara Otoyolunun Kurtköy-Akyazı Kesimi Projesinin Uzunbey Mevkiinde değişen kamulaştırma hattı, güzergahı değiştirilen Adapazarı-İstanbul Kuzey Geçişi Hızlı Tren Hattı Güzergahı Projesinin ve mevcut demiryolu hattında değişen kamulaştırma sınırının planlara aktarılmasına ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında komisyonun ek süre talebi oy birliği ile kabul edildi.


Plan ve Proje Müdürlüğü’nün "Köseköy Mahallesi’nde uygulama imar planı değişikliği teklifi, meclis toplantı yeri değişikliği, belediye hizmet birimlerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmeti alımı için gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri, belediyeye ait muhtarlık ofisi olarak kullanılan ve tahsis süreleri sona eren yerlerin ilgili muhtarlıklara 5 yıl bedelsiz tahsisi, Maşukiye Mahallesi’nde uygulama imar planı değişikliği maddeleri oybirliği ile kabul edildi. Meclis gündemine alınan gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Arşiv Müdürlüğü’nün kurulması da onaylandı.


Meclis toplantısı sonunda kamuoyunda gündeme gelen konularla ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Geçmiş meclis toplantılarında gündeme gelen, belediye personelinin bireysel hatasından kaynaklanan rakamsal sonucun ülke genelinde gündem olması beni üzmüştür. Bu meclis salonunda bulunan herkes Kartepe Belediyesi’nde 8.5 Milyon TL’lik çiçek harcamasını mümkün olmayacağının bildiğinin farkındayım. Basın mensuplarının belediyemiz tarafından aydınlatıcı basın açıklaması yapılmış olmasına rağmen mecliste kullanılması bizleri açıkçası çok üzdü. Bunun doğru olmadığını siyaset, belediyecilik, meclis üyeliği yapan herkesin bilmesi gerekiyordu. Ama bu harcamanın doğru olmadığı anlaşıldıktan sonrada gündemde tutulmaya çalışılması siyasi nezakete ve etiğe gölge düşürmektir” dedi.


Başkanı Kocaman, “Geçenlerde Eşme’de çay bahçesi için yapılan bir ihale 38 bin TL’ye bitmişti. Rakam olarak yeterli görmediğimiz için kamu menfaatini gözeterek ve yetkimizi kullanarak ihaleyi onaylamadık. İhaleyi onaylamadığım için CİMER’e şikayet edildim. Şahsım aranarak bilgi istendi. İptal sonrası tekrarlanan ikinci ihalede kiralama bedeli 38 bin TL’den 56 bin TL’ye çıktığını ifade ettim. Bizim birincil görevimiz ve sorumluluğunuz kamu kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. Belediyemizin giderlerinde ki disiplini ve otokontrolü sağlamak kadar, gelirlerini de yasal ve hakkaniyetli olarak arttırmakla sorumluyuz. Kamu kaynaklarının bir kuruşunu bile hesap ederek harcarım. İnanın CİMER’e şikayet edildiğime üzülmüyorum. İlk madalyamı da taktım” diye konuştu.


Kartepe Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı sonrasında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocama, CHP’li meclis üyelerine yeni hizmet binasını gezdirirken, müdürlüklerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Öte yandan meclis kararının ardından 25 muhtara ofisleri 5 yıl süreyle ücretsiz olarak tahsis edildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:18
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