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Kartepe’de yeni başkan Kocaman görevi devraldı

Yerel seçimlerde yüzde 57 oy alarak Kartepe Belediye Başkanı olan Mustafa Kocaman, bugün mazbatasını Kocaeli Adliyesi’nden almasının ardından görevi devraldı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 17:56
Kartepe’de yeni başkan Kocaman görevi devraldı

Yerel seçimlerde yüzde 57 oy alarak Kartepe Belediye Başkanı olan Mustafa Kocaman, bugün mazbatasını Kocaeli Adliyesi’nden almasının ardından görevi devraldı.



Pazar günü gerçekleşen seçimlerde rekor oranda oy olarak Kartepe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kocaman mazbatasını aldı. Bugün Kocaeli Adliyesi’ne gelerek mazbatasını alan Kocaman, Kartepe Belediyesi’ne gelerek eski başkan Hüseyin Üzülmez’den görevi devraldı. Devir teslim törenine AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muharrem Top, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Murat Kalender, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Emre Aydın, Cumhur İttifakı yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Devir teslim sırasında konuşan eski Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Mustafa Kocaman’ın kuracağı ekip ile güzel işlere vesile olacağına inanıyorum. Bu şehri çok daha güzel yerlere taşıyacak. Biz elimizden geldiğince ahlakın ve inancımızın emrettiği şekilde hizmet etmek istedik. Vatandaşın gönlünde hoş seda ve dudaklarında Allah razı olsun dedirtmek için çalıştık” ifadelerini kullandı.



"Kartepemizi kendi sağlığımızın bile önünde tutmaya gayret ettik" diyen Üzülmez, “Umarım başarılı olup hoş bir seda bırakmışızdır. Sağlığımızı paramızı, imkanlarımızı milletin imkanlarını her zaman çok önünde tuttuk. Ahirette bunun karşılığını bulacağımızı biliyorum. Yeni başkanımız Mustafa Kocaman ile 5 yıldır birlikteydik. Bundan sonra da isterse fikrimle onunla olacağım. Bu son konuşmam. Ben meclis üyelerime, teşkilatıma, kapıda güler yüzü ile beni karşılayan kızıma ve tüm vatandaşıma çok teşekkür ediyorum. Problemsiz bir belediye devretmek çok zor. Çok şükür ki ben böyle teslim ediyorum” şeklinde konuştu.



Üzülmez’in ardından konuşan çiçeği burnunda başkan Mustafa Kocaman, “Ben ağabeyime belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Hüseyin abim, her zaman benim belediye başkanım olacaktır. Biz Kartepe’yi seviyoruz. Kartepe çok güzel ve özel bir yer. Çitayı çok daha arttırarak çalışmak arzusundayız. Kartepemizi Hüseyin başkanım çok güzel yere getirdi, bundan sonra daha iyi yerlere getireceğimizi umut ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Üzülmez Kocaman’a başkanlık mührünü teslim etti.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 17:56
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