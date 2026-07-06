En zor anlarında yuva oldu: Depremin vurduğu şehirde camiye sığındılar

DEPREMDEN ZARAR GÖRENLERE CAMI SIĞINAK OLDU: İmam Hassan, depremin ardından caminin Müslümanlar için sığınak olduğuna dikkati çekerek "Depremden zarar gören tüm Müslümanlar, genel olarak La Guaira'daki tüm Müslümanlar zarar gördü zaten. Hepsi buraya, camiye geldi. Burası Müslümanlar için bir sığınak oldu. Allah'a şükür, tüm vakit namazlarını burada kılıyoruz. Çok şükür, camiye bir şey olmadı, Rabb'im korudu ve camide hiçbir hasar yok." ifadelerini kullandı. Hassan, evi yıkılan Müslümanların geceleri camide kaldıklarını, gündüzleri ise ne iş yapabileceklerine bakmak, yıkılan veya hasar gören evlerini kontrol etmek, eşyalarını çıkarmaya çalışmak için camiden çıktıklarını anlattı. Filistin asıllı Venezuelalı imam, "Buradaki Müslümanların birçoğu her şeyini bıraktı, evlerinden hiçbir şey alamadan çıktılar. Evleri yıkıldı ama yine de gidip evlerinde bir şey bulabilirler mi, getirebilecekleri bir eşya var mı, buzdolabı, çamaşır makinesi vs. diye bakıyorlar ama hiçbir şey bulamadılar, her şey çalınmış." diye konuştu.