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En zor anlarında yuva oldu: Depremin vurduğu şehirde camiye sığındılar

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En zor anlarında yuva oldu: Depremin vurduğu şehirde camiye sığındılar

Venezuela'da depremin vurduğu şehirde Müslümanların sığınağı La Guaira Camisi oldu. La Guaira şehrindeki caminin imamı Lokman Esad Diab Hassan: "Burası Müslümanlar için bir sığınak oldu. Allah'a şükür, tüm vakit namazlarını burada kılıyoruz. Çok şükür, camiye bir şey olmadı, Rabb'im korudu ve camide hiçbir hasar yok. Buradaki en büyük ihtiyaç iş ve barınma, başlarını sokacak bir ev Müslümanların en büyük ihtiyacı" dedi.

#1
Foto - En zor anlarında yuva oldu: Depremin vurduğu şehirde camiye sığındılar

Venezuela'da depremin vurduğu La Guaira şehrinde evlerini ve tüm varlıklarını kaybeden az sayıdaki Müslüman topluluğun sığınağı La Guaira Camisi oldu. La Guaira Camisi İmamı Lokman Esad Diab Hassan, Müslümanların durumunu ve depremden nasıl etkilendiklerini anlattı. Filistin asıllı İmam Hassan, 25 yıldır Venezuela'da bulunduğunu, bu ülkede kalan ailesinin ise Filistin'e döndüğünü belirterek, şimdi yalnızca eşiyle La Guaira'da yaşadığını söyledi. Ekonomik şartlar nedeniyle Müslümanların durumunun depremden önce de iyi olmadığını dile getiren Hassan, eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in ardından istikrarsızlaşan ekonominin Müslümanların da hayat şartlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

#2
Foto - En zor anlarında yuva oldu: Depremin vurduğu şehirde camiye sığındılar

DEPREMDEN SONRA DURUM ÇOK KÖTÜLEŞTİ: Hassan, "Depremden sonra durum çok kötüleşti. La Guaira'da hiçbir şey kalmadı, her şey yerle bir oldu. Evler, binalar ve ticari işletmeler, büyük bir yıkıma uğradı. Tam bir yıkım yaşandı. Deprem çok şiddetliydi." dedi. La Guaira'da yaklaşık 25 Müslüman'ın yaşadığını anlatan Hassan, "Buradaki tüm Müslümanların evleri, daireleri yıkıldı. Aynı şekilde dükkanları da yerle bir oldu." ifadelerini kullandı. Hassan, kendisinin de evini kaybettiğini belirterek, "Benim evim de hasar gördü. Tamamen yıkılmadı ama hasarlı ve şu an içinde yaşanacak durumda değil. Devletin görevlendirdiği mühendislerin, evimi ve çalıştığım dükkanı değerlendirmeleri için gelmelerini bekliyorum. Uygunluğuna bakacaklar." diye konuştu. Venezuelalı imam, depremde Ürdün vatandaşlığı olan Filistin asıllı 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 15 Müslüman'ın da tahliye uçağıyla Ürdün'e gittiklerini dile getirdi.

#3
Foto - En zor anlarında yuva oldu: Depremin vurduğu şehirde camiye sığındılar

DEPREMDEN ZARAR GÖRENLERE CAMI SIĞINAK OLDU: İmam Hassan, depremin ardından caminin Müslümanlar için sığınak olduğuna dikkati çekerek "Depremden zarar gören tüm Müslümanlar, genel olarak La Guaira'daki tüm Müslümanlar zarar gördü zaten. Hepsi buraya, camiye geldi. Burası Müslümanlar için bir sığınak oldu. Allah'a şükür, tüm vakit namazlarını burada kılıyoruz. Çok şükür, camiye bir şey olmadı, Rabb'im korudu ve camide hiçbir hasar yok." ifadelerini kullandı. Hassan, evi yıkılan Müslümanların geceleri camide kaldıklarını, gündüzleri ise ne iş yapabileceklerine bakmak, yıkılan veya hasar gören evlerini kontrol etmek, eşyalarını çıkarmaya çalışmak için camiden çıktıklarını anlattı. Filistin asıllı Venezuelalı imam, "Buradaki Müslümanların birçoğu her şeyini bıraktı, evlerinden hiçbir şey alamadan çıktılar. Evleri yıkıldı ama yine de gidip evlerinde bir şey bulabilirler mi, getirebilecekleri bir eşya var mı, buzdolabı, çamaşır makinesi vs. diye bakıyorlar ama hiçbir şey bulamadılar, her şey çalınmış." diye konuştu.

#4
Foto - En zor anlarında yuva oldu: Depremin vurduğu şehirde camiye sığındılar

YENİDEN BAŞLAMAK ZORUNDAYIZ ÇÜNKÜ LA GUAIRA'DA HER ŞEY GİTTİ: La Guaira'daki Müslümanların ihtiyaçlarına ilişkin Hassan, "Buradaki en büyük ihtiyaç iş ve barınma, başlarını sokacak bir ev Müslümanların en büyük ihtiyacı." bilgisini paylaştı. Hassan, yardım çağrısında bulunarak "Umarız, hükümetler veya durumu, maddi imkanları yerinde olan insanlar, bize yardım ederler de hayata yeniden, sıfırdan başlayabiliriz. Yeniden başlamak zorundayız çünkü La Guaira'da her şey gitti." dedi. Tüm mal varlıklarını kaybettiklerini dile getiren Hassan, "Elimizde hiçbir şey kalmadı. Maalesef şu an her şeye sıfırdan başlıyoruz. Durumumuz çok kötü ve herkes yeni bir iş, yeni bir düzen arayışında." ifadelerini kullandı. Hassan, La Guaira'da Müslüman toplumun sıfırdan başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

#5
Foto - En zor anlarında yuva oldu: Depremin vurduğu şehirde camiye sığındılar

VENEZUELA'DA İKİ BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ: ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, depremlerde can kaybının 3 bin 342, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

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