Kartepe’de tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sıfır atık projesi kapsamında ilçe genelinde yıllık ortalama 25 ton tekstil toplayarak yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sıfır atık projesi kapsamında ilçe genelinde yıllık ortalama 25 ton tekstil toplayarak yeniden ekonomiye kazandırıyor.

Sıfır atık projesi kapsamında, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde tekstil atıklarını toplamaya aralıksız devam ediyor. İlçe genelinde kurulan 52 adet tekstil atığı konteynırlarından yıllık ortalama 25 ton tekstil atığı toplanarak yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Tekstil atıklarının kaynağında geri kazanılması ile birlikte, yeni ürünlerin üretilmesi için gerekli olan doğal kaynak ve enerji kullanımının önüne geçiliyor.

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