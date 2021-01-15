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Gündem Kartepe'de dağlık alanda bir kişi kayboldu
Gündem

Kartepe'de dağlık alanda bir kişi kayboldu

Kocaeli Kartepe'de 51 yaşındaki Uğur Tulun isimli doktorun kaybolduğu ortaya çıktı. Tulun için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 00:57:00 -
Kartepe'de dağlık alanda bir kişi kayboldu

Başiskele ilçesindeki bir özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Uğur Tolun (51), dün aracıyla Kartepe'ye gitti.

Tolun'un en son dün öğle saatlerinde Maşukiye'de görüldüğü ve bir daha haber alınamadığı ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

AKUT Kocaeli ekip lideri Abdurrahman Eke, arama çalışmalarına AKUT olarak 9 kişiyle katıldıklarını, bölgede yaptıkları arama çalışmasında henüz bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.

Çalışmalar hava kararana kadar devam etti.Ekipler, günün aydınlanmasıyla Tulun'u aramaya tekrar başlayacak.

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