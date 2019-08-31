Kartepe’de Bayram coşkusu

Kartepe’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kartepe Kaymakamlık Meydanındaki resmi törenle kutlandı.

Tüm Türkiye de olduğu gibi Kartepe’de de resmi törenlerle gerçekleşen Zafer Bayramı kutlamaları, Kartepe Kaymakamlık Meydanında ki Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından, şehitlerimizin hatırası için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü anma törenine Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe protokolü, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Üstçavuş İbrahim Ateş, "Tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış asil Türk milletinin vatanını işgal edenlere karşı kazandığı Büyük Zafer’in 97. yıl dönümünü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın onur ve heyecanını yaşıyoruz. Türk Tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Savaşı’nın kazanılmasının ardından ordumuz 26 Ağustos 1922’de düşmana karşı Büyük Taarruzu başlatmış sadece 4 gün sonra 30 Ağustos’da düşman çember içine alınarak esir edilmiştir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi akabinde düşman İzmir’e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla yurdumuz düşmandan tamamen temizlenmiştir. Bu şanlı zaferimizin 97. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz" dedi.