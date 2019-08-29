Kartallılar Zafer Bayramı’nda Teoman konseri ile coşacak Kartal Belediyesi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 97.

Kartal Belediyesi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 97. yıl dönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Zafer Bayramı’nda Kartallılar Teoman’ın vereceği konserle coşacak.

Kartal Belediyesinin Zafer Bayramı kutlamaları, 30 Ağustos Cuma günü, Kartallı Kazım Meydanı’nda saat 14.00’te Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin resim atölyesi ve grafiti çalışmaları ile başlayacak. Saat 16.00’da ise simultane satranç gösterisi ile Kartallı çocuklar, satranç sporundaki hünerlerini sergileyecek.

Saatler 20.00’yi gösterdiğinde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımıyla, geleneksel hale gelen Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı’na yürüyüş gerçekleşecek. Kutlama programı, saat 21.00’da Kartal Meydanı’nda Teoman konseriyle devam edecek. Türk Rock Müziği’nin başarılı isimlerinden Teoman, Kartallı hayranlarıyla buluşacak ve sevilen şarkılarını 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kartallılar için söyleyecek.

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