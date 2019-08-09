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Kartallı minik sporcular madalyalarını aldı

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından çocukların sporla tanıştırılması için hayata geçirilen Yaz Spor Okulu’nun ikinci dönemini başarı ile tamamlayan 150 öğrenci, madalyalarını aldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:16
Kartallı minik sporcular madalyalarını aldı

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından çocukların sporla tanıştırılması için hayata geçirilen Yaz Spor Okulu’nun ikinci dönemini başarı ile tamamlayan 150 öğrenci, madalyalarını aldı.


Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tesislerinde düzenlenen madalya törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ve çok sayıda minik sporcu ile birlikte sporcuların aileleri katıldı.


16 Temmuz - 09 Ağustos tarihleri arasında devam eden Yaz Spor Okulu’nun ikinci dönemi kapsamında eğitimlere katılan 7-12 yaş gruplarındaki öğrenciler; futbol, basketbol, hentbol, voleybol, dans, survivor, Uzak Doğu sporları, jimnastik, masa tenisi, badminton, sinema ve akıl oyunları olmak üzere 12 spor branşında eğitim gördü. Sabah saat 09.00’dan akşam 17.00’a kadar süren Yaz Spor Okulu’nun faaliyetlerinde, profesyonel sporculardan aldıkları eğitimi başarı ile tamamlayan 150 öğrenci, düzenlenen tören ile madalyalarını aldı.


Tören öncesinde çocuklar profesyonel eğitmenler eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi.



Yaz Spor Okulu’nun 3. ve son dönemi 19 Ağustos’ta başlayacak


Madalya töreninde konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in tüm sporculara ve yaz okuluna emek veren herkese teşekkür ettiğini belirterek, başarı dileklerini iletti. Yaz Spor Okulu’nun ikinci dönemini bitiren çocukların aldıkları eğitimlere değinen Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, çocuklardan spora devam etmelerini istedi. Kartal Belediyesi olarak spora verdikleri desteğin devam edeceğini belirten Türkmen’in konuşmasının ardından madalya töreni başladı.


Törende Spor İşleri Müdürü Arda Savaş ve veliler de minik sporculara madalyalarını takdim etti. Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği Yaz Spor Okulu’nun 3. ve son dönemi ise eğitime yeni katılacak genç sporcular ile birlikte 19 Ağustos - 6 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimlerin sonunda Yaz Spor Okulu’ndan toplamda 450 çocuk mezun olacak.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:16
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