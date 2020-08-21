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Aktüel Kartal'daki market yangını söndürüldü
Aktüel

Kartal'daki market yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-21 05:10:45 -
Kartal'daki market yangını söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bir markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Soğanlık Yeni Mahallesi Peyami Safa Sokak'taki 10 katlı bir binanın giriş katındaki markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında marketteki bazı ürünlerin patlaması nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Binada oturan bir kişiye, korkuya kapılması üzerine sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

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