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Aktüel

Kartal'daki depo yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-09 02:40:53 -
Kartal'daki depo yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Kartal'da kağıt toplayıcıların depo olarak kullandığı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Mahallesi Ekonomi Sokak'ta kağıt toplayıcıların depo olarak kullandığı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının deponun yanındaki eğlence mekanının bir kısmına sıçraması üzerine mekandaki kişiler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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