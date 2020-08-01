  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kartal'da silahlı kavgaya müdahale eden polis yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-01 23:38:41 -
Kartal'da silahlı kavgaya müdahale eden polis yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da silahlı kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından vurularak yaralandı.

Yakacık Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Bu sırada yoldan geçen ve bir günlük istirahatte olduğu öğrenilen polis memuru A.Y. kavgaya müdahale ederken bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobille kaçan şüpheli Halil S. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, vurduğu kişinin polis olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı