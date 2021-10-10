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Spor Kartal'da sakatlar dönüyor
Spor

Kartal'da sakatlar dönüyor

Beşiktaş’ta son haftalarda yaşanan sakatlık problemleri yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada birçok oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 13:38:00 -
Kartal'da sakatlar dönüyor

 Beşiktaş’ta son haftalarda yaşanan sakatlık problemleri yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Milli takım maçları nedeniyle lige verilen arada birçok oyuncu takımla antrenmanlara başladı.

Rachid Ghezzal, Welinton, Necip Uysal ve Alex Teixeira’nın sakatlıkları tamamen geçti. Bu oyuncular takımın izinli olduğu 3 günde de tesislere giderek ekstra çalışmalar yaptı ve aradaki fiziksel farkı kapatmaya çalıştı.

Cyle Larin ve Atiba Hutchinson da tedavileri biten diğer isimler oldu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 14 gün karantinada kalan Francisco Montero da iyileşti. İspanyol stoperinde takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Miralem Pijanic ve Mehmet Topal'ın tedavi sürecinde ise sona gelindi. İki futbolcunun kontrollerinden sonra durumlarının iyi olması halinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacakları belirtildi.

Milli ara sonrasında yoğun bir fikstüre girecek siyah beyazlılarda Kevın N’Koudou’nun sakatlığı devam ediyor. 

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