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Aktüel Kartal'da nitelikli telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kartal'da nitelikli telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:58:37 -
Kartal'da nitelikli telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da, ''nitelikli telefon dolandırıcılığı'' iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin, isimlerinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili olaylara karıştığını söyleyerek korkutmaya çalıştıkları kişilerden para talep ettiğini belirledi.

Bu şekilde telefon dolandırıcılığı yaptığı anlaşılan Aziz M'yi (23) takibe alan polis, şüpheliyi mağdura ait binaya girip çıktığı esnada suçüstü yakaladı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, 20 bin 600 TL ve 1620 avro ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüpheliyle irtibatlı olduğu tespit edilen Yusuf Şinasi U. (24) ve Hüseyin A. (31) da gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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