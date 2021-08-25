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Kartal'da korkunç olay! Anne ve kızı ölü olarak bulundu
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Gündem Kartal'da korkunç olay! Anne ve kızı ölü olarak bulundu
Gündem

Kartal'da korkunç olay! Anne ve kızı ölü olarak bulundu

İstanbul Kartal'da, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki daireden gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 2 kadın cesedi bulundu. Cesetlerin bıçaklanarak öldürüldükleri anlaşılan anne ve kızına ait olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 07:46:00 -
Kartal'da korkunç olay! Anne ve kızı ölü olarak bulundu

Olay, akşam 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak'ta bulunan bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, bilinmeyen bir sebeple annesi Azime Özcan ile kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Daireden kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar polise haber verdi.

Daireye giren polis ekipleri, Azime ve Yasemin Özcan'ın cenazeleriyle karşılaştı. Olayın ardından ailenin özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen oğlu Ahmet Özcan cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede anne ve kızının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Ayrıca cinayetin yaklaşık 2 gün önce işlendiği öğrenildi.

Adreste olay yeri inceleme şube müdürlüğü ve nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrasında cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

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