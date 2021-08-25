Kartal'da korkunç olay! Anne ve kızı ölü olarak bulundu

Olay, akşam 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak'ta bulunan bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, bilinmeyen bir sebeple annesi Azime Özcan ile kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü. Daireden kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar polise haber verdi.

Daireye giren polis ekipleri, Azime ve Yasemin Özcan'ın cenazeleriyle karşılaştı. Olayın ardından ailenin özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen oğlu Ahmet Özcan cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede anne ve kızının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Ayrıca cinayetin yaklaşık 2 gün önce işlendiği öğrenildi.

Adreste olay yeri inceleme şube müdürlüğü ve nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrasında cenazeler İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.