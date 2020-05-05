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Aktüel

Kartal’da kan donduran olay: Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti

Kartal’da iddiaya göre 70 yaşındaki bir adam, tartıştığı 68 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 13:08:53 -
Kartal’da kan donduran olay: Yaşlı adam eşini öldürüp intihar etti

Kartal’da iddiaya göre 70 yaşındaki bir adam, tartıştığı 68 yaşındaki eşini bıçakla öldürdü. Ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Haberi duyarak olay yerine gelen çiftin oğlu gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi.


Kan donduran olay, Kartal Esentepe Mahallesi Leman Sokakta 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki L. O., tartıştığı eşi Z.O.(68)‘u bıçaklayarak öldürdü. Ardından dördüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Olay yerine sağlık ekibi ve polis ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın ve eşinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Haberi alarak çalıştığı iş yerinden çıkıp olay yerine gelen çiftin oğlu gözyaşlarına boğuldu.

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