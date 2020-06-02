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Aktüel

Kartal'da, kahvehane ve kıraathaneler dezenfekte edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:19:14 -
Kartal'da, kahvehane ve kıraathaneler dezenfekte edildi

İSTANBUL (AA) - Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ilçedeki kahvehane ve kıraathaneleri dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hükümetin 1 Haziran 2020 itibarıyla yürürlükten kaldırdığı kısıtlama kararları sonrası açılan kahvehaneler ve kıraathaneler, Kartal Belediyesine bağlı ekipler tarafından özel maddeler kullanılarak temizlendi.

Nano gümüş iyon teknolojisi kullanılarak dezenfekte edilen işletmelerde özellikle ortak kullanım alanları, masa ve sandalyeler, çay ocakları, kahvehane bahçeleri gibi pek çok alan, hijyenik hale getirildi.

Oyun oynamanın yasak olduğu işletmelerde vatandaşlara kurallar konusunda da bilgi veren ekipler, ilçedeki tüm kahvehane ve kıraathanelerde dezenfekte işlemini tamamladı.

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