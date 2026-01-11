Kartal’da İETT otobüsü binaya daldı: 6 yaralı!
İstanbul Kartal’da sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarındaki binaya çarptı. Kordonboyu Mahallesi’nde meydana gelen kazada araçtaki 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kartal Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde seyreden A.Y. yönetimindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak bir binaya çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan 6 yolcu yaralandı.
Olay yerine sevk edilen polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, binada ve otobüste maddi hasar oluştu.
Kazaya karışan otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.